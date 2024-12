Anti-Terror-Operation in Sistan und Belutschistan; 4 Extremisten getötet

Mehdi Shams Abadi sagte am Montag in einem Gespräch mit IRNA: "Im Rahmen der Operation 'Märtyrer der Sicherheit' haben die Sicherheitskräfte der Informationsbehörde von Sistan und Belutschistan, des Quds-Hauptquartiers und der Polizei den Anführer eines terroristischen Teams, das mit der ethnisch-separatistischen Gruppe 'Sahab' und ausländischen Geheimdiensten in Verbindung steht, sowie zwei seiner Komplizen festgenommen. Vier bewaffnete Mitglieder dieses Teams wurden vor der Durchführung einer sicherheitsgefährdenden Aktion getötet. Munition und Waffen wurden beschlagnahmt."

Er fügte hinzu: "Dieses terroristische Team wurde unter der Führung des Anführers der ethnisch-separatistischen Gruppe namens 'Sahab' und mit umfassender Unterstützung europäischer Geheimdienste gebildet, mit dem Ziel, die Region im Südosten zu destabilisieren und die Entwicklung der Makran-Küste zu stören."

Der Staatsanwalt erklärte weiter, dass Habibollah Sarbazi (der Anführer der terroristischen Gruppe Sahab) eine Person namens "Davood", bekannt als Mehran, und sechs weitere irregeführte Personen aus den Grenzstädten im Süden der Provinz für subversive und störende Aktivitäten rekrutiert hatte.

Shams Abadi fügte hinzu: "Zu den geplanten Aktivitäten dieser terroristischen Gruppe gehörten das Anzünden öffentlicher Fahrzeuge, um Angst und Schrecken zu verbreiten, bewaffnete Entführungen von Ingenieuren und Auftragnehmern von Entwicklungsprojekten zum Zweck der Erpressung, Maßnahmen zur Verhinderung der Entwicklung der Makran-Küste, das Anzünden von Parkplätzen für Straßenbaufahrzeuge sowie die Rekrutierung und Organisation anfälliger Jugendlicher für die Ziele ausländischer Geheimdienste und deren Entsendung zur Ausbildung in die Berge der Nachbarländer."

Er schloss mit einem Dank an alle Menschen in Sistan und Belutschistan, insbesondere Geistliche, Einflussreiche, Jugendliche und Stammesführer, die bei der Festnahme dieses terroristischen Teams geholfen haben.