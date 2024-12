Laut IRNA berichtete die Zeitung Yedioth Ahronoth am frühen Montagmorgen unter Berufung auf einen hochrangigen Vertreter des zionistischen Regimes, dessen Name nicht genannt wurde: „Am Ende werden wir zu einer Formel kommen, die das Ende des Gaza-Krieges rechtfertigt, denn alle Beteiligten und Kenner der Verhandlungen haben erkannt, dass die Hamas ein Abkommen ohne ein Ende des Krieges oder die Garantie eines Endes nach der ersten Phase nicht akzeptieren wird.“

Er fügte hinzu: "Dies erfordert, dass wir unsere Optionen in den Verhandlungen erweitern."

In diesem Zusammenhang sagte Isaac Herzog, der Präsident des zionistischen Regimes, gestern (Sonntag) bei einem Treffen mit den Familien der israelischen Gefangenen in Gaza: „Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch finden hinter den Kulissen statt.“

Benjamin Netanjahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, hatte in den vergangenen Monaten jede Möglichkeit einer Vereinbarung mit der Hamas über einen Gefangenenaustausch abgelehnt.

Auch der Finanzminister „Bezalel Smotrich“ und der Innenminister des zionistischen Regimes, Itamar „Ben-Gvir“, haben eine Vereinbarung mit der Hamas über die Freilassung israelischen Gefangener abgelehnt und die Fortsetzung des Krieges im Gazastreifen und den Bau von Siedlungen dort gefordert.

Unterdessen haben die Familien der israelischen Gefangenen in Gaza das Kabinett von Benjamin Netanjahu beschuldigt, dem designierten US-Präsidenten „Donald Trump“ irreführende Informationen über das Schicksal der Gefangenen gegeben zu haben, um möglichen Druck der USA auf das zionistische Kabinett im Hinblick auf ein Gefangenenaustauschabkommen mit der Hamas zu verhindern.

Nach Angaben von IRNA ist der palästinensische Widerstand im Gazastreifen am 7. Oktober 2023 (15 Mehr 1402) in einer Überraschungsaktion in zionistische Siedlungen in der Nähe des Gazastreifens eingedrungen und hat etwa 250 Zionisten gefangen genommen.

Einige dieser Gefangenen wurden in einer humanitären Geste freigelassen; weitere wurden während eines Gefangenenaustauschs zwischen dem zionistischen Regime und der Hamas freigelassen. Dennoch verloren einige von ihnen aufgrund der Vernachlässigung durch das rechtsextreme Kabinett des Besatzungsregimes und der anhaltenden brutalen Angriffe auf den Gazastreifen durch "Friendly Fire" der zionistischen Armee ihr Leben.

Zuvor hatten die Familien der israelischen Gefangenen erklärt, dass der Angriff der zionistischen Armee auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen einem Todesurteil für ihre gefangenen Kinder gleichkomme.