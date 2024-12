Araghchi: Iran und Widerstandsgruppen unterstützen Syrien

Laut IRNA betonte Seyyed Abbas Araghchi am frühen Montagmorgen, dem 3. November 2024, bei seiner Ankunft in Ankara gegenüber iranischen Reportern: "Die Reise nach Damaskus war sehr gut. Ich hatte ein sehr ausführliches Treffen mit Präsident Baschar al-Assad."

Er fügte hinzu: "Wir hatten auch einen sehr guten Meinungsaustausch über die aktuellen Entwicklungen in Syrien und der Region."

Araghchi sagte: "Es ist natürlich eine schwierige Situation, aber was offensichtlich war, ist die Entschlossenheit der syrischen Regierung und ihr Widerstand gegen diese jüngste Verschwörung durch takfiristische Terroristen."

Er betonte: "Ich habe die umfassende Unterstützung der Islamischen Republik Iran für Präsident Assad, die syrische Regierung, die syrische Armee und das syrische Volk deutlich zum Ausdruck gebracht. Es gab in der Vergangenheit noch schwierigere Zeiten, als der IS und andere Gruppen Syrien in einen Bürgerkrieg stürzten, aber sie wurden bekämpft. Jetzt glauben sie, aufgrund der Situation, die durch den Angriff des zionistischen Regimes auf den Libanon und Palästina entstanden ist, wieder eine Chance zu haben."

Araghchi sagte: "Es ist offensichtlich, dass dies ein Kalkulationsfehler ist. Die syrische Armee und Regierung sind in der Lage, sie zu bekämpfen. Natürlich helfen auch die Widerstandsgruppen, und die Islamische Republik Iran wird jede notwendige Unterstützung leisten."

Der Außenminister sagte: "Am Montag werde ich ein ausführliches Treffen mit dem türkischen Außenminister haben. Es gibt gemeinsame Bedenken, die besprochen werden müssen."

Er fügte hinzu: "Unsere Konsultationen mit der Türkei haben sich immer mit verschiedenen Themen befasst. In vielen Bereichen stimmen wir überein, in einigen gibt es Meinungsverschiedenheiten. Es ist natürlich, dass wir miteinander sprechen müssen, und ich hoffe, dass wir in regionalen Fragen zu einem Verständnis und einer einheitlichen Sichtweise kommen können, die zur Stabilität der Region beiträgt, anstatt Syrien oder die Region erneut zu einem Zentrum für Terroristen werden zu lassen."

Araghchi wird am Montag mit seinem türkischen Amtskollegen Hakan Fidan über bilaterale Beziehungen, die regionale Situation und aktuelle Entwicklungen in Syrien diskutieren.

Anschließend werden Araghchi und Fidan auf einer Pressekonferenz die Positionen des Iran und der Türkei zu regionalen Entwicklungen erläutern. Die Islamische Republik Iran, die Türkei und Russland gelten als Garantiemächte des Astana-Prozesses für Syrien.

Vor seiner Reise in die Türkei hatte er am Sonntag, dem 2. November 2024, bei einem Besuch in Syrien ein Treffen und Gespräche mit dem Präsidenten des Landes geführt.