Baschar al-Assad: Syrien setzt den Kampf gegen terroristische Organisationen mit aller Kraft fort

Laut einem Bericht der IRNA vom Sonntagabend, der sich auf die Website des syrischen Präsidialamtes beruft, sagte Baschar al-Assad bei einem Treffen mit Abbas Araghchi, dem Außenminister der Islamischen Republik Iran: "Die Bekämpfung des Terrorismus, die Zerstörung seiner Strukturen und das Austrocknen seiner Quellen helfen nicht nur Syrien, sondern tragen auch zur Stabilität, Sicherheit und Wohlbefinden aller Länder in der Region bei."

Er betonte die Bedeutung der Unterstützung durch Verbündete und Freunde für die syrische Regierung im Kampf gegen Angriffe ausländisch unterstützter Terrorgruppen und zur Vereitelung ihrer Pläne. Assad fügte hinzu: "Das syrische Volk konnte in den vergangenen Jahren dem Terrorismus in all seinen Formen die Stirn bieten und ist heute mehr denn je entschlossen, ihn auszurotten."

Der iranische Außenminister übermittelte bei diesem Treffen eine Botschaft hochrangiger iranischer Beamter, die die entschlossene Haltung des Iran zur Unterstützung Syriens im Kampf gegen den Terrorismus bekräftigte. Er betonte auch die volle Bereitschaft Teherans, der syrischen Regierung in dieser Hinsicht jegliche Unterstützung zu gewähren.

Araghchi erklärte, dass Syrien bereits mit schwierigeren Problemen konfrontiert war als heute und in der Lage sei, den Terrorismus und seine Unterstützer zu besiegen. Er bekräftigte erneut das Engagement des Iran für die Einheit und Stabilität des syrischen Territoriums.

Laut IRNA traf der iranische Außenminister am Sonntagabend, dem 2. November 2024, in Damaskus mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zusammen, um bilaterale Beziehungen und regionale Entwicklungen zu erörtern.

Der iranische Außenminister verließ Teheran am Sonntagmorgen (2. November 2024) in Richtung Damaskus und traf am Sonntagnachnachmittag in der syrischen Hauptstadt ein. Bei seiner Ankunft am Flughafen Damaskus wurde Araghchi von syrischen Beamten, dem iranischen Botschafter Hussein Akbari und anderen iranischen Vertretern in Damaskus empfangen.

Während seines Besuchs wird Seyyed Abbas Araghchi mit syrischen Beamten über bilaterale Beziehungen, die jüngsten Aktivitäten terroristischer Gruppen in Syrien sowie die Unterstützung für die Regierung und das Volk des Landes diskutieren.

Vor seiner Abreise nach Damaskus erklärte der iranische Außenminister gegenüber Reportern: "Ich reise heute nach Damaskus, um eine Botschaft der Islamischen Republik an die syrische Regierung zu überbringen. Wir unterstützen entschieden die syrische Armee und Regierung."