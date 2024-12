Pezeshkian fordert Zusammenhalt der islamischen Länder, um die Ausbreitung des Terrorismus zu verhindern

Der iranische Präsident Massoud Pezeshkian und der irakische Ministerpräsident Mohammad Shia al-Sudani haben am Sonntagabend in einem Telefongespräch über die jüngsten Entwicklungen in der Region und insbesondere über die jüngsten Bewegungen terroristischer Gruppen in Nordsyrien gesprochen.

In diesem Telefongespräch sagte Pezeshkian, dass die Wahrung der territorialen Integrität von Ländern, einschließlich Syriens, die regionale Strategie der Islamischen Republik Iran sei.

'Zu einer Zeit, als sich die Region nach der Einführung eines Waffenstillstands im Libanon auf einen relativen Frieden zubewegte und der Blick auf Gaza gerichtet war, lösten die jüngsten Ereignisse in Syrien ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Region aus.', fügte er hinzu.

Er kündigte die Bereitschaft des Iran an, bei der Bekämpfung dieser Terrorakte auf jede erdenkliche Weise zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit der Region zu gewährleisten, und betonte die Notwendigkeit der Konvergenz und des Zusammenhalts der islamischen Länder bei der Unterstützung Syriens bei der Überwindung terroristischer Gruppen.

In diesem Telefongespräch äußerte der irakische Premierminister seine Besorgnis über die Unsicherheit in Nordsyrien und betrachtete die jüngsten Bewegungen terroristischer Gruppen als einen Versuch des zionistischen Regimes, die Sicherheit anzugreifen und die Souveränität und territoriale Integrität Syriens zu zerstören.

Ihm zufolge haben diese Ereignisse die Notwendigkeit der Rolle und der diplomatischen Bemühungen der internationalen Gemeinschaft und der Länder der Region verdoppelt, um die Ausbreitung und den Einfluss von Terroristen zu verhindern.