 Moshe Ya'alon: Wir haben im nördlichen Gazastreifen ein Kriegsverbrechen begangen

„Moshe Ya'alon“ sagte: Ich nehme meine vorherigen Worte nicht zurück, sie (Zionisten) begehen Kriegsverbrechen im nördlichen Gazastreifen.

'Was ich über die ethnische Säuberung in Gaza gesagt habe, basiert auf den Beweisen, die mir einige Beamte vorgelegt haben. Wir haben im Norden des Gazastreifens ein Kriegsverbrechen begangen und ich muss davor warnen, was in dieser Gegend passiert und was sie vor uns verbergen.', fuhr er fort.

Laut dem ehemaligen zionistischen Minister setzen die Armeesoldaten ihr Leben aufs Spiel und sie werden vor Strafgerichten verklagt.

Ya'alon stellte fest: Israels Finanzminister Bezalel Smutrich ist stolz auf die Möglichkeit, die Zahl der Einwohner in Gaza zu verringern, und hat kein moralisches Problem damit, 2 Millionen Menschen in Gaza zu töten.

Am Samstag, nach den anhaltenden Verbrechen der zionistischen Armee im Norden des Gazastreifens und der Fortsetzung ihrer Belagerung über mehrere Monate hinweg, enthüllte Ya'alon die Absicht der Zionisten für diese Aktion und kündigte an, dass sie versuchen, dieses Gebiet rassistisch zu säubern.