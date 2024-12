Der iranische Botschafter kritisiert die Rolle einiger Länder in der Region bei der Unterstützung terroristischer Gruppen in Syrien

„Die Terroristen hatten ihre Anschläge schon vor langer Zeit mit moderner Ausrüstung, Drohnen und Artilleriefeuer geplant. Sogar im Bereich der psychologischen Operationen hatten sie Pläne, die fortschrittlicher waren als ihre Streitkräfte, und sie betrieben umfangreiche Propaganda“, fuhr Hossein Akbari fort.

Er bedauerte die zerstörerische Rolle einiger Länder in der Region bei der Unterstützung terroristischer Gruppen in den Städten Hama und Idlib und der Entstehung von Krieg und Blutvergießen sowie dem Mangel an Frieden und Sicherheit in der Region.

„Die Verbindungen dieser Gruppen zu europäischen Ländern sind deutlich erkennbar und diese Länder unterstützen, ernähren und leiten eindeutig Terroristen“, bemerkte er.

„Die Unterstützer dieser Gruppen beschränken sich nicht nur auf westliche Länder, auch andere Länder sind an diesem Prozess beteiligt. Diese Unterstützung ist auf die Feindseligkeit und den Hass gegenüber der syrischen Regierung zurückzuführen“, stellte er fest.