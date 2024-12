Syrische Armee: Heftige Kämpfe mit Terroristen in Aleppo im Gange

In ihrer jüngsten Erklärung zur Lage in der nördlichen Stadt Aleppo nach den Terroranschlägen teilte die syrische Armee am Samstagnachmittag mit: Die Gruppen haben einen groß angelegten Angriff mit Tausenden von ausländischen Terroristen, schweren Waffen und einer großen Anzahl von Drohnen durchgeführt.

In der Erklärung heißt es weiter: Unsere Streitkräfte lieferten sich an verschiedenen Konfliktpunkten in einem Streifen von mehr als 100 Kilometern erbitterte Kämpfe, um den Vormarsch der bewaffneten Elemente zu stoppen.

Die syrische Armee erklärte in ihrer Erklärung: Die große Zahl der Terroristen und die vielfältigen Fronten des Konflikts führten zu einer Neuorganisation unserer Streitkräfte.

Durch den kontinuierlichen Zustrom von Terroristen aus den nördlichen Grenzen und die Ausweitung der militärischen und technischen Unterstützung für sie konnten diese Terroristen in weite Teile der Stadtteile von Aleppo eindringen.

Aufgrund der starken und konzentrierten Angriffe und Schläge der syrischen Streitkräfte konnten die Terrorgruppen in Aleppo keine Stützpunkte errichten. Jetzt greifen wir die bewaffneten Elemente an, um die Ankunft von Truppen und militärischer Ausrüstung abzuschließen, sie in Kampfäxte aufzuteilen und einen Gegenangriff vorzubereiten.

In ihrer Erklärung betonte die syrische Armee auch, dass sie ihre Operationen zur Bekämpfung und Vertreibung der Terroristen fortsetzen und die staatliche Kontrolle über Aleppo und seine Vororte zurückgewinnen werde.