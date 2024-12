Baqaei: Kriegsverbrechen unterliegen nicht dem Lauf der Zeit

Esmail Baghaei, der Sprecher des Außenministeriums, schrieb am Samstagnachmittag auf seiner persönlichen Seite auf X: Am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer der Chemiewaffenangriffe zollen wir dem iranischen Militär und der Zivilbevölkerung Tribut, die während des auferlegten Krieges durch den Einsatz chemischer Waffen durch das Saddam-Regime getötet oder verletzt wurden.

'Da Kriegsverbrechen nicht verjähren, besteht Iran weiterhin darauf, „Wahrheit und Gerechtigkeit“ gegenüber deutschen Unternehmen und anderen zu fordern, die sich aktiv und wissentlich an der Entwicklung des irakischen Chemiewaffenprogramms beteiligt haben.', fuhr er fort.