Araghchi: Reaktivierung terroristischer Gruppen in Syrien ist das Ziel der USA und der Zionisten

Teheran (IRNA) - In einem Telefonat mit seinem syrischen Amtskollegen bezeichnete der iranische Außenminister die Reaktivierung terroristischer Gruppen in Syrien als amerikanisches und zionistisches Design nach den Niederlagen des Widerstands im Libanon und in Palästina.

Seyyed Abbas Araghchi hat am Freitag in einem Telefonat mit dem syrischen Außenminister Bassam Sabbagh über die jüngsten Entwicklungen in Syrien und der Region gesprochen. Er stellte einen Bericht über die Situation vor Ort in der nördlichen Region des Landes nach den Angriffen terroristischer Gruppen vor und betonte, dass die syrische Regierung und das syrische Volk sich mit aller Kraft gegen die Angriffe terroristischer Gruppen wehren. Araghchi nannte die Reaktivierung terroristischer Gruppen in Syrien einen amerikanisch-zionistischen Plan nach der Niederlage des zionistischen Regimes im Widerstand im Libanon und in Palästina. Er betonte auch die anhaltende Unterstützung der syrischen Regierung, des Landes und der Armee durch die Islamische Republik Iran bei der Bekämpfung des Terrorismus und der Wahrung der regionalen Sicherheit und Stabilität.