Admiral Sayyari: Iran hat die Fähigkeit, Zerstörer, Raketenwerfer und U-Boote zu bauen

Admiral Habibollah Sayyari sagte in einer Rede vor dem heutigen Freitagsgebet in Maschhad: Die gesamte Ausrüstung der Marine des Landes ist einheimisch, und wir sind an der Spitze der Technologie der Herstellung von Marineausrüstung.

'Heute ist die Sicherheit mit einheimischer Ausrüstung im maritimen Raum des Landes vollständig etabliert, und der Weg der maritimen Entwicklung ist in allen Gewässern des Landes sicher.', fügte er hinzu.

Der stellvertretende Koordinator der Armee der Islamischen Republik Iran betonte: "Es gibt Sicherheit für den Austausch auf den Meeren. Wir haben mehr als 6.000 Schiffe vor Piraten geschützt, und die Seediplomatie ist auf höchstem Niveau.

Laut Admiral Sayyari ist das Meer eine Quelle des Reichtums und der Macht, und der Iran genießt den Reichtum des Meeres im Norden an den Ufern des Kaspischen Meeres sowie an den Küsten des Persischen Golfs und des Makran mit einer Länge von 3.000 Kilometern.