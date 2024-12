Zwei iranische ferngesteuerte Roboterchirurgie-Systeme in Indonesien eingeführt

Zwei iranische ferngesteuerte Roboterchirurgiesysteme wurden im Vahidin-Krankenhaus in Makassar und im Adam-Malik-Krankenhaus in Medan City, Indonesien, installiert und in Betrieb genommen.

Diese fortschrittlichen Systeme wurden von der iranischen Firma Sina Robotics and Medical Innovators entwickelt und hergestellt.

In den vergangenen Jahren wurden zwei weitere iranische Roboter-Chirurgen-Systeme des gleichen Unternehmens erfolgreich in Krankenhäusern in den beiden Städten Bandung und Yogyakarta installiert, die derzeit im Einsatz sind.

Es ist erwähnenswert, dass die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Islamischen Republik Iran und Indonesien mit der Unterzeichnung eines Memorandums über die Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft und Technologie während des Besuchs des Märtyrers Raisi in diesem Land im Juni 2023 einen zunehmenden Trend angenommen hat.