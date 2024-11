Baqaei: Palästina ist immer noch die wichtigste Krise der Menschheit

Esmail Baghaei schrieb anlässlich des Internationalen Tages der Solidarität mit dem palästinensischen Volk auf seiner persönlichen Seite im sozialen Netzwerk X: Palästina, das universellste menschliche Ideal, bleibt die wichtigste humanitäre Krise und ist ein Symbol für verlorene Rechte und viele gebrochene Versprechen.

'Am Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk würdigen wir den legendären Widerstand und die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes angesichts der anhaltenden Besatzung und Apartheid, die in den letzten 14 Monaten von einem brutalen Völkermord begleitet wurde.', fuhr er fort.

Ihm zufolge verletzt der Plan der "kolonialen Ausrottung" jetzt das Grundrecht auf Leben des palästinensischen Volkes auf brutalste Weise.

Der Sprecher des Außenministeriums betonte: Die Welt hat die rechtliche Pflicht und die moralische Verantwortung, den legitimen Kampf des palästinensischen Volkes für sein Recht auf Selbstbestimmung und auf ein Leben in Frieden und Menschenwürde zu unterstützen, sowohl in Worten als auch in Taten.