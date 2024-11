Hamas rief zu internationalen Demonstrationen gegen die Verbrechen des zionistischen Regimes auf

In einer Erklärung anlässlich des Internationalen Tages der Solidarität mit dem palästinensischen Volk forderte die Hamas die Menschen auf der Welt auf, am Freitag, Samstag und Sonntag in den Hauptstädten ihrer Länder auf die Straße zu gehen, um die Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza zu stoppen.

„Wir wollen alle Volksbewegungen und Solidaritätsaktivitäten mit den Menschen im Gazastreifen in den Städten und Hauptstädten der Länder der Welt verstärken, bis die Aggression und der Völkermord des zionistischen Regimes gestoppt werden“, hieß es in dieser Erklärung.