Iran warnt vor einer Reaktivierung der Takfiri-Terroristengruppen in Syrien

Teheran (IRNA) - Der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran reagierte auf die Entwicklungen der letzten beiden Tage in Syrien und warnte gleichzeitig vor der Reaktivierung von Takfiri-Terrorgruppen in Syrien, forderte jedoch entschlossene und koordinierte Maßnahmen, um die Ausbreitung des Terrorismus in der Region zu verhindern.

Esmail Baqaei betrachtete die Bewegungen terroristischer Gruppen in Syrien in den letzten zwei Tagen als Teil des bösen Plans des Terrorregimes und der Vereinigten Staaten, die westasiatische Region zu destabilisieren. Er betonte die Notwendigkeit der Wachsamkeit und Koordination der Länder der Region, insbesondere der Nachbarn Syriens, um diese gefährliche Verschwörung zu vereiteln. „Gemäß den bestehenden Vereinbarungen zwischen den drei Ländern des Astana-Prozesses (Iran, Türkei und Russland) gelten die Vororte von Aleppo und Idlib als Deeskalationszonen. Jede Verzögerung im Umgang mit terroristischen Bewegungen in Syrien gefährdet alle Errungenschaften der Terrorismusbekämpfung der vergangenen Jahre“, fuhr er fort. Er betonte die anhaltende Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die Regierung und das Volk Syriens bei der entschlossenen Bekämpfung terroristischer Gruppen und der Wiederherstellung der Sicherheit und Stabilität in diesem Land.