Die libanesische Hisbollah dankte den diplomatischen Schritten Irans

Als die israelische Aggression gegen das Land aufhörte, gab die libanesische Hisbollah eine Erklärung ab, in der sie der Islamischen Republik Iran unter der Führung des Revolutionsführers und Außenminister Seyyed Abbas Araghchi für seine diplomatischen Besuche dankte.

In der Erklärung heißt es unter anderem: Wir sind der Islamischen Republik Iran dankbar für ihre Unterstützung des libanesischen islamischen Widerstands in allen Bereichen, angeführt vom Revolutionsführer, was sich in den aufeinanderfolgenden Besuchen von Außenminister Araghchi, seinem Vertreter Sheibani, dem Parlamentssprecher, und Laridschani, dem leitenden Berater des Obersten Führers, inmitten der Aggression des israelischen Regimes zeigte.

In einem anderen Teil der Erklärung wurde der iranische Botschafter im Libanon gelobt: Wir vergessen nicht die Verwundung des iranischen Botschafters im Libanon nach dem israelischen Angriff sowie die Reisen des getöteten ehemaligen Außenministers Amir-Abdollahian, und wir sind dankbar für die Unterstützung des Kommandeurs des Korps der Islamischen Revolutionsgarden.