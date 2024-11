Die Reaktion der Zionisten auf Netanyahus Aussagen / Welcher Sieg!?

Aber diese Aussagen haben bei israelischen Beamten Reaktionen hervorgerufen.

In diesem Zusammenhang schrieb Lieberman, der ehemalige Premierminister Israels: „Netanyahu sprach vom endgültigen und absoluten Sieg, sagte aber nicht, welche Seite siegte; Waffenstillstand = Kapitulation vor der Hisbollah.

Knesset-Abgeordneter Mirav Mikhaili, der Vorsitzende der Zionistischen Arbeiterpartei, betonte ebenfalls, dass Netanyahus Worte viele seien, aber am Ende seien immer noch 101 israelische Gefangene in Gaza, und eine gute Vereinbarung sei eine Vereinbarung, die zur Rückkehr der Gefangenen führe.

Außerdem sagte Yair Lapid, der Oppositionsführer des zionistischen Regimes, dass die größte Katastrophe in der Geschichte des zionistischen Regimes während der Amtszeit von Netanyahu als Premierminister passiert sei und dass die Vereinbarung mit der Hisbollah diese Schande niemals auslöschen werde.

Naftali Bennett, der ehemalige Premierminister des zionistischen Regimes, kritisierte das Waffenstillstandsabkommen mit der Hisbollah scharf und bezeichnete es als „völliges diplomatisches Sicherheitsversagen“, indem er erklärte, dass dieses Abkommen die Hisbollah nicht daran hindern könne, Israel anzugreifen.

Er sagte, dass die Hisbollah immer noch über Zehntausende Raketen verfüge und Waffen produzieren und ihre Waffen erneuern könne.

Auch der Minister für innere Sicherheit des zionistischen Regimes, Ben Gover, bezeichnete den Waffenstillstand als „historischen Fehler“ und sagte: „Es bedeutet, die Bewohner Nordisraels sicher in ihre Häuser zurückzubringen, es wird nicht eingehalten.“

Unter Berufung auf die Ergebnisse einer Umfrage zum Abkommen mit dem Libanon teilte der israelische Sender Channel 12 mit: „69 Prozent der Israelis glauben nicht, dass „Israel“ den Krieg mit der Hisbollah gewonnen hat.“