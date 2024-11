Iran hat eine Antwort auf Israels jüngste Aggression entwickelt

Der Chef des Generalstabs der Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Bagheri, wies in einer Versammlung der Oberbefehlshaber der Streitkräfte auf die Verzweiflung und Hilflosigkeit des zionistischen Regimes in diesen Tagen an den beiden Fronten des Gazastreifens und des Südlibanon hin

'Ihr wichtigstes Ziel im Libanonkrieg war es, den Traum von der Stabilisierung der Sicherheit im Norden der besetzten Gebiete und der Rückführung der Bewohner dieser Gebiete zu verwirklichen, was nicht nur nicht verwirklicht wurde, sondern auch in Großstädten wie Haifa und Tel Aviv auf weit verbreitete Unsicherheit stieß.', fuhr er fort.

Der Generalstabschef der Streitkräfte erklärte: Die Armee des zionistischen Regimes hatte die Freilassung der Gefangenen als wichtigstes Ziel des Angriffs auf den Gazastreifen angekündigt, aber jetzt, nach 14 Monaten der Operation Al-Aqsa-Sturm, waren sie nicht nur in der Lage, einen Ort zu finden, an dem sie diese Gefangenen festhalten, sondern der Premierminister dieses Regimes war gezwungen, eine Belohnung für die Freilassung ihrer Gefangenen auszurufen.

Ihm zufolge werden die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran, um die territoriale Integrität zu verteidigen, den Aggressoren rechtzeitig eine bedauerliche und andere Antwort geben, weit weg von Eile und mit Präzision und Takt.

Generalmajor Bagheri betonte: Die Islamische Republik Iran wird niemals einen Angriff auf ihrem Territorium dulden und ihn nicht unbeantwortet lassen, und in diesem Fall wird sie auf jeden Fall angemessen reagieren.