Der Oberste Führer der Islamischen Revolution sagte heute Morgen bei einem Treffen mit Tausenden von Menschen aus verschiedenen Basidsch-Schichten, dass dieses einzigartige Phänomen aus der Kultur, der nationalen Identität und der Geschichte des Iran stammt.

Ayatollah Khamenei sagte, dass die Widerstandsfront morgen um ein Vielfaches stärker und umfangreicher sein werde als heute, und betonte, dass das zionistische Regime das Schlachtfeld trotz der Fortsetzung der Kriegsverbrechen in Gaza und im Libanon nicht gewinnen werde.

Er betonte: Der Haftbefehl gegen Netanjahu reicht nicht aus, und die Todesstrafe muss für ihn und diese kriminellen Führer verhängt werden.

Ihm zufolge ist Basidsch in erster Linie eine Denk- und Denkschule, die in verschiedenen Bereichen eine herausragende und fruchtbare Rolle gespielt hat, indem sie sich auf zwei grundlegende Logiken nämlich "Glaube an Gott" und "Selbstvertrauen" stützt.

Er bezeichnete die internen Faktoren der Arroganz als komplementär zum externen, psychologischen Druck der Herrschenden und fügte hinzu: Diese Faktoren, wie es in der Geschichte der Verstaatlichung der Ölindustrie geschehen ist, leugnen die Geschichte, die Identität und die Fähigkeit der Nation, den Weg für die Herrschenden zu ebnen.