Stellvertretende Außenminister von Iran, Frankreich, Deutschland und England treffen sich

In einem Interview mit Reportern kündigte der Sprecher des Außenministeriums, Esmail Baqaei, an, dass am Freitag, den 29. November, ein Treffen der stellvertretenden Außenminister der Islamischen Republik Iran, Frankreichs, Deutschlands und des Vereinigten Königreichs stattfinden wird, um bilaterale, regionale und internationale Fragen zu erörtern.

Baqaei betonte, dass die prinzipientreue Politik der Interaktion und Zusammenarbeit der Islamischen Republik Iran mit anderen Ländern auf den Prinzipien der Würde, Weisheit und Zweckmäßigkeit beruhe.

Laut ihm sind die zukünftigen Gespräche mit den drei europäischen Ländern eine Fortsetzung der Gespräche, die mit ihnen am Rande der Jahrestagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York geführt wurden.

'In dieser Gesprächsrunde, die von New York aus geplant ist, wird eine Reihe von regionalen und internationalen Themen und Fragen einschließlich der palästinensischen und libanesischen Fragen sowie der Nuklearfrage diskutiert werden.', so er.