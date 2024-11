Die internationale Szene steht an der Schwelle eines wichtigen Wandels

In einem exklusiven Interview mit IRNA sprach Ali Akbar Velayati über die globalen Entwicklungen der letzten Jahre, insbesondere über die Palästina- und Ukraine-Frage, die zur Verlagerung von Machtkomponenten geführt hat.

„Angesichts dieser wichtigen internationalen und regionalen Entwicklungen befindet sich das zionistische Regime im Niedergang. Viele Länder wie Irland, Holland, Australien usw. haben ebenfalls Stellung gegen das zionistische Regime bezogen und die Entscheidung des Gerichts anerkannt. Demonstrationen sowie Studenten- und Volksbewegungen aus Amerika, Europa und anderen Teilen der Welt haben sich gebildet und unterstützen weiterhin das unterdrückte Volk Palästinas“, fügte er hinzu.

„Die Islamische Republik Iran unterstützt weiterhin nachdrücklich die Widerstandsfront und die auf Iran ausgerichtete Widerstandsgruppe kämpft nach wie vor gegen den Zionismus. Im Fall der Ukraine und Russlands sollte gesagt werden, dass es die Angewohnheit der Westler ist, direkte Konfrontationen mit ihren Rivalen nach Möglichkeit zu vermeiden“, stellte er fest.

„Andererseits ist die Hilfe für die Ukraine aufgrund der Veränderungen in der amerikanischen Regierung und des Amtsantritts der neuen Regierung und ihrer anderen Perspektive zurückgegangen, und es scheint, dass Russland gewinnen wird. Diese beiden wichtigen Vorfälle, die beide ihren Höhepunkt erreichten, wurden durch die Hetze und Aufruhr einiger westlicher Aufrührer verursacht und verursachten in verschiedenen Ländern, insbesondere in Westasien und Europa, großen Schaden“, bemerkte er.