Bewaffneter Angriff auf die israelische Botschaft in Jordanien

Sie gaben bekannt, dass eine bewaffnete Person das Feuer auf die israelische Botschaft in Jordanien eröffnet habe.

Die Organisation für öffentliche Sicherheit Jordaniens gab den Tod einer Person bekannt, die auf die Sicherheitskräfte des Landes rund um die israelische Botschaft in Amman geschossen hatte.

Diese Organisation gab bekannt, dass bei diesem Konflikt auch drei jordanische Sicherheitskräfte verletzt wurden.

Ein Sicherheitsbeamter in Jordanien sagte außerdem, dass der Sicherheitsvorfall mit Schießereien rund um die Botschaft des israelischen Regimes in der Stadt Amman beendet sei und die Polizeikräfte die Kontrolle über die Eingänge zur israelischen Botschaft in Amman übernommen hätten.