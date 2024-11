Die Meisterschaft der siebenköpfigen iranischen Fußballmannschaft zeigt den Willen der Jugend, die Höhen der Ehre zu erklimmen

Teheran (IRNA) - In einer Botschaft, in der er der iranischen Jugend zum Gewinn der Weltmeisterschaft 2024 in Barcelona (Spanien) gratulierte, betrachtete der iranische Präsident diesen Sieg als Ausdruck von Selbstvertrauen, Entschlossenheit und der Entschlossenheit, für den Iran die Höhen der Ehre zu erobern.

„Wir gehen davon aus, dass wir mit der notwendigen Planung und der stärkeren Unterstützung dieser talentierten Mannschaft durch die Sportbehörden unseres Landes ihre anhaltende Brillanz in anderen Sportbereichen erleben werden“, betonte Masoud Pezeshkian. „Ich freue mich, den sportbegeisterten Menschen im Iran zu diesem wertvollen Sieg zu gratulieren. Ich danke den Sportlern, Trainern, technischen Mitarbeitern sowie den Veteranen und dem Behindertensportverband aufrichtig für Ihren wertvollen Einsatz“, schloss er.