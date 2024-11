Intensive Zusammenstöße zwischen der Hisbollah und dem zionistischen Regime im libanesischen Al-Khayyam-Gebiet

„Der intensive Zusammenstoß kam, nachdem die zionistischen Armeetruppen versucht hatten, in das Gebiet zu gelangen“, fügte das libanesische Al-Manar-Netzwerk hinzu.

Dem Bericht zufolge haben die islamischen Widerstandskämpfer den zionistischen Feind mehrmals in al-Khayyam angegriffen und am Freitag ihre Autos in der Gegend gezielt.

Der islamische Widerstand des Libanon stellte in getrennten Aussagen fest, dass die Hisbollah -Kämpfer ab Freitagmorgen die militärischen Kundgebungen der zionistischen Armee am östlichen Stadtrand von Al-Khayyam abzielen.

Der islamische Widerstand des Libanon zerstörte einen Merkava-Panzer der israelischen Armee am Standort, der zur Zerstörung und Verletzung ihrer Bewohner führte.