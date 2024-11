Iran wies die antiiranischen Vorwürfe Amerikas und Englands gegenüber der Region und der Ukraine zurück

Teheran (IIRNA) - Der iranische Botschafter und Ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen wies in einem Brief an den periodischen Vorsitzenden des Sicherheitsrats die antiiranischen Vorwürfe der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs hinsichtlich der Destabilisierung in der Region sowie der Konflikte in der Ukraine zurück und prüfte dies sie haltlos.

„Die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich können sich ihrer Verantwortung nicht entziehen, solange sie die Verursacher der Verbrechen des israelischen Regimes sind“, fügte Amir Saeid Irvani hinzu. „Ihre bedingungslose Unterstützung des israelischen Regimes schürt die Fortsetzung von Konflikten und untergräbt die Mission des Sicherheitsrats, den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten“, schloss er. Indem er die Vorwürfe der USA und Englands gegenüber dem Iran im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine entschieden zurückwies, betonte er: „Die Position Irans gegenüber der Ukraine bleibe klar, fest und unverändert.“