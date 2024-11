„Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde verabschiedete auf Drängen dreier europäischer Länder und der Vereinigten Staaten eine Resolution zum friedlichen Atomprogramm Irans, obwohl etwa die Hälfte der Mitgliedsstaaten keine Unterstützung leisteten“, hieß es in dieser Erklärung.

Die prinzipielle Politik der Islamischen Republik Iran basierte stets auf einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde im Rahmen der Rechte und Pflichten des Atomwaffensperrvertrags und des Umfassenden Sicherungsabkommens.

Auf der Grundlage dieser Politik hat die 14. Regierung die Fortsetzung und Förderung der Zusammenarbeit mit der Agentur auf ihre Tagesordnung gesetzt, um die dazwischen liegenden Probleme zu lösen.

Der Besuch des Generaldirektors der Agentur im Iran und die durchgeführten Verhandlungen schufen eine geeignete Grundlage für die Stärkung der Interaktionen zwischen Iran und der Agentur.

Natürlich wurde diese Resolution nicht von der Hälfte der Mitglieder des Gouverneursrates unterstützt, was ihre Ablehnung des politischen und destruktiven Ansatzes der Verfasser der Resolution zeigt. Eine solche Aktion zu einer Zeit, in der sich Iran und die Agentur auf dem Weg einer konstruktiven Zusammenarbeit befanden, bewies einmal mehr, dass die drei europäischen und amerikanischen Regierungen in ihrem Anspruch, die Glaubwürdigkeit der Agentur aufrechtzuerhalten, überhaupt nicht ehrlich sind.

Auf dieser Grundlage erließ der Chef der iranischen Atomenergieorganisation den Befehl, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Inbetriebnahme einer Reihe neuer und fortschrittlicher Zentrifugen verschiedener Typen.

Es ist offensichtlich, dass diese Maßnahmen im Einklang mit dem Schutz der Interessen des Landes und der Entwicklung der friedlichen Atomindustrie so weit wie möglich, im Einklang mit den wachsenden nationalen Bedürfnissen und im Rahmen der Rechte und Pflichten Irans durchgeführt werden.