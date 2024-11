Täglich leben 500.000 Zionisten dauerhaft in der Notunterkunft

Teheran (IRNA) - Am Mittwoch sagte Gholamreza Soleimani bei der Übung von 30.000 Basijis in der Provinz Buschehr: Mit der Ankündigung des Gefahrenalarms in den besetzten Gebieten werde die Zahl der zionistischen Flüchtlinge um 1 bis 2 Millionen Menschen steigen.

Leiter der Basij-Organisation sagte: Der angebliche Eiserne Dom wurde im Zuge der 1. und 2. „Wahres Versprechen“-Operation außer Gefecht gesetzt und Widerstandsraketen zielen täglich auf die besetzten Gebiete. Generalmajor Soleimani betonte, dass sich das zionistische Regime auf einem absteigenden Weg befinde und die Hisbollah und die Widerstandsfront die endgültigen Gewinner seien, und fuhr fort: Das zionistische Regime hat an der Widerstandsfront versagt und hat nur noch ein kurzes Leben vor sich. Er erklärte, dass Amerika das zionistische Regime mit umfassender Unterstützung am Leben gehalten habe und sagte: Das zionistische Regime ist wirtschaftlich zusammengebrochen, weil die Zentren und Tourismusprojekte, Häfen und Fabriken dieses Regimes geschlossen wurden. Ihm zufolge haben die Gegenmaßnahmen der Widerstandsfront gegen das zionistische Regime dazu geführt, dass täglich 500.000 Menschen in den Notunterkünften der besetzten Gebiete leben.