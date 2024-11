Der dauerhafte wirtschaftliche Schaden von Strafzöllen: Eine Kritik an der Handelspolitik von Trump und Biden

Von Hussein Pabarja

Die Trump-Administration hat 2018 und 2019 Zölle auf Hunderte von Waren erhoben und damit die amerikanischen Verbraucher direkt mit 80 Milliarden Dollar belastet[i]. Von Stahl und Aluminium bis hin zu Waschmaschinen und Solarmodulen - diese Zölle betrafen ein breites Spektrum von Produkten und deckten einen Großteil der Einfuhren aus China ab. Die Folge war ein drastischer Anstieg der Kosten für alltägliche Waren und Rohstoffe, der sich auch auf die amerikanischen Haushalte auswirkte. Die Regierung Biden hat diese Maßnahmen nicht rückgängig gemacht, sondern sie größtenteils beibehalten und in einigen Fällen sogar ausgeweitet, wie im Mai 2024, als sie neue Steuern auf chinesische Chips und Elektroautos anordnete.



Zweifelsohne gibt es wirtschaftliche Auswirkungen. Die Zölle haben die Preise allgemein in die Höhe getrieben und zwingen die amerikanischen Kunden, mehr für Produkte zu bezahlen, während sie gleichzeitig das Angebot dieser Produkte auf dem Markt einschränken. Jüngste Untersuchungen gehen davon aus, dass die derzeitige Handelspolitik mehr als 140.000 Arbeitsplätze in Vollzeitäquivalenten kosten, den Kapitalstock um 0,1 % senken und das BIP der USA um 0,2 % verringern wird[ii]. Die Frage, die man sich stellen muss, lautet: Zu welchem Preis ist dieser Wirtschaftsplan, der Sektoren retten soll, mit der Realität des globalen Handels unvereinbar?



Die langfristigen Auswirkungen dieser Zölle auf den typischen amerikanischen Haushalt werfen vielleicht sogar noch mehr Fragen auf. Auch wenn diese Zahl die größeren wirtschaftlichen Auswirkungen nicht richtig widerspiegelt, haben die Zölle die Steuereinnahmen um 200 bis 300 Dollar pro Haushalt und Jahr erhöht. Die tatsächlichen Kosten für die amerikanischen Haushalte sind wahrscheinlich wesentlich höher, wenn man die weiteren Folgen wie Produktionsausfälle, niedrigere Löhne und eine eingeschränkte Auswahl für die Verbraucher berücksichtigt. Die versteckten Kosten dieser Abgaben sind die Entwertung der Kaufkraft für die arbeitende Bevölkerung, die angesichts der steigenden Inflation bereits in finanziellen Schwierigkeiten steckt.



Einige Politiker, darunter der ehemalige Präsident Trump und andere Mitglieder des politischen Establishments, vertreten die Theorie, dass höhere Zölle das Handelsdefizit beheben und die amerikanischen Unternehmen trotz dieser erheblichen negativen wirtschaftlichen Folgen schützen könnten. Besonders alarmierend waren Trumps Wahlkampfpläne[iii] für 2024, die einheitliche Zölle von 10 % auf alle Einfuhren und eine schockierende Abgabe von 60 % auf chinesische Waren vorsehen. Sollten diese Maßnahmen umgesetzt werden, würden auch die Verbraucher darunter leiden, denn das BIP würde um zusätzliche 0,8 % sinken und rund 700 000 Arbeitsplätze würden verloren gehen. Angesichts der geschätzten Steuererhöhungen in Höhe von 525 Milliarden Dollar, die durch diese vorgeschlagenen Zölle hinzukommen, ist es mehr als offensichtlich, dass die Handelskriegsstrategie der Zollerhöhung der amerikanischen Wirtschaft ernsthaft schaden wird. Ebenso unbegründet ist die anhaltende Konzentration der Regierung Biden auf Zölle. Biden hat sich dafür entschieden, die Zölle fortzusetzen und neue hinzuzufügen, um den chinesischen Einfluss auf wichtige Branchen wie Halbleiter und Elektrofahrzeuge zu verringern, obwohl er versprochen hat, die Belastung durch diese Handelspolitik zu verringern. Dies ist nichts anderes als ein Versuch, die politische Dynamik aufrechtzuerhalten, indem man ausländische Konkurrenten zum Sündenbock macht, ohne sich mit den grundlegenden Ineffizienzen zu befassen, die Zölle in der eigenen Wirtschaft verursachen. Das Ergebnis ist eine Situation, in der Unternehmen darum kämpfen, angesichts ständig steigender Kosten wettbewerbsfähig zu bleiben, was die amerikanischen Arbeitnehmer nicht nur durch höhere Preise, sondern auch durch geringere Beschäftigungsmöglichkeiten benachteiligt.



Lehren aus der US-Handelspolitik über die wirtschaftlichen Folgen von Zöllen in der EU

Für die Europäische Union, deren Handelspolitik ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz heimischer Unternehmen und der Förderung wettbewerbsfähiger Märkte herstellen muss, bieten die langfristigen wirtschaftlichen Folgen der US-Zölle unter den Regierungen Trump und Biden wichtige Lehren. Obwohl sie dazu gedacht sind, Handelsungleichgewichte auszugleichen und wichtige Sektoren zu schützen, zeigen die amerikanischen Erfahrungen, wie Zölle Dominoeffekte auf die Kosten der Verbraucher, Arbeitsplatzverluste und angespannte internationale Beziehungen haben können.

Um heimische Unternehmen vor unfairem Wettbewerb zu schützen, haben sich Zölle und Antidumpingmaßnahmen in der EU ebenfalls auf Sektoren wie Stahl, Aluminium und Solarpaneele konzentriert. Unter Berufung auf weltweite Überkapazitäten erhob die EU 2018 beispielsweise Steuern auf importierten Stahl in Höhe von 18,4 % bis 35,9 %. Obwohl davon ausgegangen wurde, dass durch diese Maßnahmen etwa 50.000 Arbeitsplätze im europäischen Stahlsektor gerettet werden könnten, wurden die nachgelagerten Hersteller durch höhere Inputkosten belastet; Schätzungen der Produktionskosten für stahlabhängige Sektoren deuten auf einen Anstieg von 10-15 % hin[iv]. Darüber hinaus kosten die Vergeltungsmaßnahmen der USA gegen ikonische EU-Exporte wie Wein und Käse den Block zwischen 2018 und 2020 schätzungsweise 8 Milliarden Euro an Handelseinnahmen. Der europäische Green Deal und das Streben nach strategischer Autonomie erhöhen die Bedeutung einer zollbasierten Politik. Während Sicherheit und Nachhaltigkeit von einer geringeren Abhängigkeit von Nicht-EU-Produkten abhängen, könnte ein übermäßiger Einsatz von Zöllen die globale Wettbewerbsfähigkeit der EU gefährden. So zeigen beispielsweise Prognosen der Europäischen Kommission, dass die Anwendung von Grenzausgleichsmaßnahmen auf Importe die Verbraucherkosten in den betroffenen Sektoren um bis zu 3 % erhöhen und damit möglicherweise die Binnennachfrage verringern könnte. Diese Zahlen verdeutlichen die Notwendigkeit einer umfassenden Strategie, die die Kosten für die Verbraucher senkt und eine Wiederholung des wirtschaftlichen Schadens in den USA verhindert.



