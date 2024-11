Die Ölplattform "Sahar 1" fuhr von Bandar Abbas aus in See

Die Bohrinsel 'Sahar 1' stach von Bandar Abbas aus in See, nachdem sie vier Monate lang den iranischen Schiffbau- und Offshore-Komplex (ISOICO) vollständig wiederaufgebaut hatte, um nach South Pars überführt zu werden.

Der Wiederaufbau dieser Bohrinsel durch einheimische Experten brachte etwa 10 Millionen Dollar an Devisenersparnissen.

Die Bohrinsel Sahar 1 der Firma „Hafari Shamal“, einer Tochtergesellschaft von Sina Energy, legte diesen Sommer nach 13 Jahren Dauerbetrieb und Bohrungen in 19 gemeinsamen Öl- und Gasfeldern für den Wiederaufbau und größere Reparaturen am Strand von Bandar Abbas an.

Der Prozess der Reparatur und des Wiederaufbaus dieser Bohrinsel, bei dem es sich um einen vollständig iranischen Prozess handelt, wurde im ausgetrockneten Teich der Isoiko Company in Bandar Abbas durchgeführt, und nun startet sie eine neue Mission in den gemeinsamen Gasfeldern.