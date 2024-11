Deutschland wusste schon vor der Hinrichtung von Sharmahds Tod

In einer Pressekonferenz am Dienstag antwortete Asghar Jahangir auf eine Frage zur Vollstreckung des Urteils gegen Jamshid Sharmahd: Diese Nachricht wurde in Form einer Erklärung bekannt gegeben, die auf der Schlussfolgerung des Justiz-Medienzentrums basiert.

'Sobald dieser zum Tode verurteilte Terrorist starb, wurde die deutsche Regierung durch die Justizbehörden und das Auswärtige Amt darüber informiert, dass er eines natürlichen Todes gestorben war, so dass Deutschland zum festgesetzten Zeitpunkt informiert wurde, und die nächsten Aktionen Deutschlands sind projektiv, inakzeptabel und unlogisch.', fuhr er fort.

Der Justizsprecher betonte: Als die Justiz nach ihm gefragt wurde, wurde die notwendige Antwort gegeben, und die Justiz ist immer ehrlich mit den Menschen umgegangen.

Auf eine weitere Frage zur Überführung des Leichnams von Jamshid Sharmahd antwortete er: Wenn seine Familie dies beantragt, wird es nach dem Gerichtsverfahren geschehen.

Jamshid Sharmahd war Mitglied der Königreichsvereinigung und Anführer der als "Tondar" bekannten terroristischen Organisation. Von den Vereinigten Staaten aus unternahm die Terrororganisation "Tondar" eine Reihe von militärischen und subversiven Aktivitäten im Iran.

Der 1955 im Iran geborene Jamshid Sharmahd besitzt seit 1995 die deutsche Staatsbürgerschaft und siedelte im Jahr 2003 in die USA.