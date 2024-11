Mohammad Javad Zarifs Botschaft an die Juden der Welt

Teheran (IRNA)- Mohammad Javad Zarif veröffentlichte am Montagabend ein an die Juden der Welt gerichtetes Video, in dem er sie auffordert, die abrahamitische Religion des Judentums von den Übeln der Verfälschung, Vergewaltigung, Rassendiskriminierung und des zionistischen Massakers zu befreien.

Der Text der Botschaft des strategischen Vizepräsidenten an die Juden der Welt lautet wie folgt: Grüße, Frieden und Freundschaft an alle Freiheitssuchenden und Gerechtigkeitssuchenden auf der Welt, aus allen Glaubensrichtungen, Nationen und Sprachen. Friede sei mit den Anhängern aller Religionen, dem gesamten abrahamitischen Volk aller Religionen, Glaubensrichtungen, Nationen und Sprachen. Ich beginne mit dem Namen unseres barmherzigen Gottes: einem Namen, an den wir uns mehr denn je erinnern müssen, um die Ausbreitung von Krieg, Mord, Plünderung und Aggression zu verhindern. Als Bürger einer alten Nation mit einer Geschichte voller Vielfalt und Philanthropie spreche ich zu Ihnen, den Juden der Welt. Seit mehr als zweitausend Jahren ist meine Nation ein Symbol für ein respektvolles Zusammenleben zwischen Gläubigen verschiedener Religionen, Trägern verschiedener Kulturen und Anhängern vielfältiger menschlicher Werte und Ideale, verschiedener Ethnien und Rassen sowie zahlreicher Sprachen und Sprachen Dialekte. Die Unterstützung der Unterdrückten, der Vertriebenen und derjenigen, die vor dem Massaker flohen, war das historische Attribut dieser großen und stolzen Nation, ob es sich bei diesen Unterdrückten um die Juden handelte, die vor etwa 2.600 Jahren von den Babyloniern unterdrückt wurden, um die Juden, die während des Zweiten Weltkriegs vor dem Nationalsozialismus aus ihrer Heimat entwurzelt wurden, oder um die Afghanen, die vor den ausländischen Besatzern flohen, oder um die Palästinenser, Libanesen und Syrer, die vor Aggression und Apartheid flohen. Im Laufe der Geschichte haben wir Iraner den Frieden gesucht, aber wir haben es nicht versäumt, unsere Heimat zu verteidigen, wir haben Invasoren und Besatzer in unsere Kultur aufgenommen und absorbiert, und wir haben nie aufgehört, die Unterdrückten zu unterstützen. Vor fast einem Jahrzehnt hatte ich die Ehre, zu der beispiellosen Errungenschaft der multilateralen Diplomatie beizutragen, um eine fiktive Krise um das friedliche iranische Atomprogramm zu beenden. Aber Netanjahu, der selbst an der Inszenierung dieser fabrizierten Krise beteiligt war, definierte seine "historische Mission" darin, das Atomabkommen zu verhindern und zu stören. Dieses Abkommen hätte die Grundlage für eine neue Ära des Friedens, der Ruhe, der regionalen Zusammenarbeit und der Befreiung der Region von Bedrohungen, Konfrontationen und zunehmenden Spannungen sein können. Aber es dauerte nicht lange, bis die bösen Bemühungen Netanjahus und seiner zionistischen und Hardliner-Partner Früchte trugen, und diese historische Chance wurde den Regierungen und der Bevölkerung der Region genommen; sie waren diejenigen, die auf der falschen Seite der Geschichte standen. Jetzt stehen Netanjahu und sein Regime zusammen mit seinen westlichen Unterstützern wieder einmal auf der falschen Seite der Geschichte und haben eine mörderische und zerstörerische Maschine in der Region entfesselt, die das Blut von 50.000 einfachen Bürgern, darunter 10.000 Kinder, mit Mord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vergossen hat. Aber der Widerstand gegen die Besatzung stirbt nicht mit der Ermordung von Kindern und sogar der Anführer des Widerstands. Ich bin sicher, dass in den Augen aller Menschen jüdischen Glaubens und jüdischer Abstammung ein terroristisches Regime, das außer Rassendiskriminierung, Völkermord, Plünderung und organisierter Gewalt keine andere Bilanz hat, nicht die abrahamitische und göttliche Religion des Judentums repräsentieren kann, die von uns allen verehrt wird. Vielmehr sind dieses Regime und seine Aktionen die Verkörperung der Finsternis des Nationalsozialismus und des Faschismus. Die Zionisten geben fälschlicherweise vor, die Vertreter und Zufluchtsorte der Juden der Welt zu sein, während sie in Wirklichkeit der größte Feind ihrer Glaubwürdigkeit und Sicherheit sind. Dieses Regime ist nicht nur nicht der Träger und Vermittler der 10 Gebote des Propheten Moses (Friede sei mit ihm), sondern es hat auch jedes einzelne dieser 10 Gebote des Barmherzigen verletzt. Meine jüdischen Mitbürger, Juden auf der ganzen Welt, Sie sind nicht nur entsetzt über die Verbrechen, die Zionisten an anderen begehen, sondern Sie selbst sind Opfer des Eingriffs des Zionismus in Ihre Identität und Ihren Glauben. Betrachten Sie die iranische Nation als Ihren Begleiter und Unterstützer in diesem ehrenvollen und nach Gerechtigkeit strebenden Widerstand.