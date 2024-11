Papst: Die internationale Gemeinschaft sollte den „Völkermord“ in Gaza untersuchen

In einer kritischen Rede über das Vorgehen des israelischen Regimes im Gaza-Krieg schlug Papst Franziskus der internationalen Gemeinschaft vor, zu untersuchen, ob die Militäroperation des israelischen Regimes in Gaza einen Völkermord am palästinensischen Volk darstellt.

Einige internationale Experten sagen, dass "das, was in Gaza geschieht, die Merkmale eines Völkermords hat", sagte der Papst.

Das Oberhaupt der Katholiken der Welt betonte: "Wir müssen sorgfältig prüfen, ob diese Aktionen der strengen Definition von Völkermord entsprechen, die von Anwälten und internationalen Organisationen aufgestellt wurde."

Obwohl das zionistische Regime blutige Verbrechen in Gaza begangen hat, bestreitet es die Vorwürfe des Völkermordes. Das Außenministerium des Regimes hat bisher nicht auf die Äußerungen des Papstes reagiert.

Im September verurteilte der Papst die Tötung palästinensischer Kinder bei israelischen Angriffen in Gaza. Er kritisierte auch die zionistischen Luftangriffe auf den Libanon scharf und bezeichnete sie als unmoralisch.