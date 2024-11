Iranischer Verteidigungsminister trifft syrischen Präsidenten in Damaskus

Brigadegeneral Aziz Nasirzadeh, der Minister für Verteidigung und Unterstützung der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran, traf sich an diesem Sonntag mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad.

Bei diesem Treffen besprach Präsident Baschar al-Assad mit dem Verteidigungsminister der Islamischen Republik Iran Verteidigungs- und Sicherheitsfragen in der Region und die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern bei der Bekämpfung des Terrorismus.

Brigadegeneral Nasirzadeh betrachtete die Beziehungen zwischen Teheran und Damaskus als sich entwickelnd und sagte: Syrien spielt eine sehr vielfältige und strategische Rolle in der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran.

Der iranische Minister für Verteidigung und Unterstützung der Streitkräfte ist am Samstagabend an der Spitze einer Delegation in der syrischen Hauptstadt Damaskus eingetroffen.