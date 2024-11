Sehr wichtig waren auch die europäischen Länder. Britische Firmen haben Komponenten für das F-35-Kampfflugzeug geliefert, und seit 2008 hat das Vereinigte Königreich Waffen im Wert von 725 Millionen Dollar beigesteuert. Rechtliche Hürden haben die Exporte im Jahr 2024 behindert, aber Deutschland hat 2023 Panzergranaten und Drohnen im Wert von 353 Millionen Dollar geliefert. Italien exportierte Ende 2023 Waffen im Wert von 2,3 Millionen Dollar[i]; Frankreich lieferte 100.000 Schuss Maschinengewehrmunition. Zu Beginn des Krieges verkaufte Serbien Waffen im Wert von 23 Millionen Dollar, während Kanada Militärgüter im Wert von 21 Millionen Dollar schickte.

Andere Länder, darunter Indien, haben ebenfalls mit Raketen, Drohnen und Sprengstoff geholfen. Diese ausländischen Militärlieferungen haben Fragen zu den möglichen zivilen Verlusten und der Eskalation des Krieges aufgeworfen. Vor allem in den westlichen Demokratien deutet die wachsende Forderung nach mehr Offenheit und Begrenzung der Militärhilfe auf eine zunehmende Unzufriedenheit mit der Übereinstimmung von öffentlicher Meinung und Regierungsentscheidungen hin.

Deutschland verurteilt die Forderung eines israelischen Ministers nach Annexion des Westjordanlandes

Deutschland hat die jüngste Forderung des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich, das besetzte Westjordanland zu annektieren, als Verstoß gegen das Völkerrecht scharf verurteilt. Der deutsche Botschafter Steffen Seibert griff die X-Idee[ii] an und warnte, dass Annexionsversuche den regionalen Frieden gefährden könnten. Smotrich erklärte das Jahr 2025 zum Zieljahr für die Beanspruchung der israelischen Souveränität über das Westjordanland und wies die Regierungsstellen an, die für die Aktion erforderliche Infrastruktur aufzubauen. Nach internationalem Recht betrachtet die UNO die fast 720.000 israelischen Siedler, die derzeit in Kolonien im Westjordanland leben, als illegal.

Die deutsche Koerber-Stiftung[iii] hat eine Umfrage durchgeführt, aus der hervorgeht, dass sich die öffentliche Meinung zur Nahostpolitik geändert hat. Rund 79 % der Deutschen lehnen eine militärische Unterstützung Israels ab; 64 % bevorzugen eine Vermittlerrolle Deutschlands in dem Konflikt. Nach wie vor große Unterstützung für humanitäre Hilfe für Gaza: 87 % der Befragten befürworten weitere Hilfe. Nach palästinensischen Angaben sind bei israelischen Angriffen im Gazastreifen seit Beginn der Eskalation rund 43.000 Palästinenser getötet worden, darunter Tausende von Frauen und Kindern. Deutschland, das den Schwerpunkt auf Nothilfe und medizinische Versorgung legt, hat für den Gazastreifen im Jahr 2023 95 Millionen Euro an Hilfe bereitgestellt.

Die deutsche Verurteilung von Smotrichs Äußerungen spiegelt die allgemeine Besorgnis über die wachsenden Spannungen im Nahen Osten wider. Eine Annexion, so die Kritiker, birgt die Gefahr, Blutvergießen zu provozieren und Friedensinitiativen zu gefährden. Obwohl 54 % der Deutschen die Vereinigten Staaten als wichtigen Verbündeten bei der Bewältigung der Krise ansehen, zeigt die öffentliche Meinung eine wachsende Skepsis gegenüber der deutschen Haltung zur militärischen Beteiligung.

US fordert Rüstungshilfe für Israel während der humanitären Krise in Gaza



Die Vereinigten Staaten geraten zunehmend in die Kritik, weil sie Israel trotz der schrecklichen humanitären Lage in Gaza weiterhin militärisch unterstützen. Der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, sagte, Israels Vorgehen im Gazastreifen verstoße nicht gegen die amerikanische Politik der humanitären Hilfe. Diese Bemerkung erfolgte, nachdem US-Beamte, darunter Außenminister Antony Blinken[iv], Israel aufgefordert hatten, täglich 350 Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern nach Gaza zu lassen. Nach Angaben des UNRWA kamen an manchen Tagen jedoch weniger als 10 Lastwagen an, was in keiner Relation zu der großen Not der belagerten Bevölkerung steht. Da im vergangenen Monat weniger als 3 % der versprochenen Hilfsgüter eingetroffen sind, haben über 2 Millionen Palästinenser in Gaza nur begrenzten Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten.

Nach Berichten von Axios[v] hat die Regierung Biden trotz der Tatsache, dass Israel den humanitären Forderungen nicht nachkommt, beschlossen, die jährliche Militärfinanzierung in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar nicht zu kürzen. Kritiker argumentieren, dass Bidens öffentliche Verlautbarungen performativ waren und eher darauf abzielten, die heimischen Wähler zu überzeugen, als einen größeren Wandel zu vollziehen. Diese Strategie scheint nach hinten losgegangen zu sein, da Kamala Harris bei den Wahlen 2016 wichtige Bundesstaaten verloren hat, was vor allem auf die sinkende Unterstützung unter muslimischen Wählern in Michigan und anderen Swing-Gebieten zurückzuführen ist. Bei den häufiger auftretenden Demonstrationen gegen die US-Politik handelt es sich um solche, die von Universitätsstudenten, Bundesbediensteten und Menschenrechtsaktivisten angeführt werden. Eine aktuelle Studie zeigt, dass 63 % der Amerikaner den Umgang mit der Gaza-Frage für inakzeptabel halten.

Humanitäre Organisationen haben die Situation beklagt; die UNO berichtet, dass die Lieferungen nach Gaza für fast zwei Wochen eingestellt wurden. Die ständigen israelischen Bombardierungen haben Zehntausende von Menschen ohne Nahrung, Wasser oder Schutz zurückgelassen; sie haben fast 15.000 Palästinenser - die Hälfte von ihnen Kinder - getötet. Kritiker werfen den USA vor, diese Politik zu unterstützen, weil sie es versäumt haben, Israel mit politischem und finanziellem Nachdruck zur Einhaltung zu zwingen. Obwohl die amerikanischen Behörden Israel nur schwach gewarnt haben, haben sie nicht in nennenswertem Umfang gehandelt, z. B. durch die Blockierung von Waffenlieferungen oder Sanktionen. Kritiker befürchten, dass dieser Ansatz langfristige Folgen für die internationale Position der USA haben könnte und dem Ruf der USA in Sachen Menschenrechte schadet.

