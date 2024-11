Irans Verteidigungsminister: Syrien spielt eine sehr wichtige und strategische Rolle in der iranischen Außenpolitik

Aziz Nasirzadeh betonte die sehr vielfältige und strategische Rolle Syriens in der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran und fügte hinzu: „Bei dieser Gelegenheit reiste ich auf Einladung des syrischen Verteidigungsministers nach Damaskus.“

„Auf dieser Reise werden wir uns mit Vertretern aus Politik und Verteidigung treffen und verschiedene Aspekte, insbesondere im Bereich Verteidigung und Sicherheit, untersuchen, um herauszufinden, wie diese gestärkt und gefestigt werden können“, fügte er hinzu.

Der Verteidigungsminister traf am Samstagabend an der Spitze einer hochrangigen Delegation in Damaskus, der Hauptstadt Syriens, ein.