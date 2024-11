Demonstranten in Deutschland demonstrierten gegen die Verbrechen des zionistischen Regimes in Gaza und im Libanon

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Anatolia nahmen am Samstag mehr als 1.000 Menschen an der Demonstration in der deutschen Hauptstadt teil und forderten, „den Völkermord in Gaza zu stoppen“.

Anatolia schrieb, dass eine Reihe von Demonstranten festgenommen worden seien, erwähnte jedoch nicht die Zahl der Inhaftierten.

Auch eine Gruppe von Anhängern des zionistischen Regimes nahm an einer Kundgebung teil und versuchte, provokative Aktionen gegen die Demonstranten der Anhänger Palästinas durchzuführen, doch die deutsche Polizei verhinderte einen Konflikt zwischen ihnen.

Seit der Al-Aqsa-Sturm-Operation sind mehr als 13 Monate vergangen, dieses Regime konnte die besagten Gefangenen trotz der umfassenden Aggression in dieser Gegend nicht freilassen.

Die Zahl der Märtyrer in Gaza erreichte seit dem 7. Oktober 2023 43.799 und die Zahl der Verletzten 103.601.

Laut den vom libanesischen Gesundheitsministerium veröffentlichten Statistiken sind seit Beginn der Aggression des zionistischen Regimes gegen dieses Land 3.452 Libanesen den Märtyrertod erlitten und 14.664 Menschen verletzt worden.