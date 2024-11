Das Treffen des iranischen Vertreters bei den Vereinten Nationen mit Elon Musk ist nicht wahr

In Bezug auf die Behauptung einiger amerikanischer Medien über das Treffen von Elon Musk mit dem Ständigen Vertreter der Islamischen Republik Iran in New York lehnte Esmail Baqaei ein solches Treffen kategorisch ab, äußerte jedoch seine Überraschung über die diesbezügliche Berichterstattung der amerikanischen Medien.

Die amerikanische Zeitung „New York Times“ behauptete, „Elon Musk“, der amerikanische Milliardär, der maßgeblich zum Sieg Trumps beigetragen habe, habe sich an einem geheimen Ort mit Amir Saeid Irvani, dem ständigen Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen, getroffen.

Diese Zeitung berichtete, dass das Treffen zwischen dem Vertreter Irans und Musk, einem engen Berater des gewählten US-Präsidenten Donald Trump, am Montag in New York stattgefunden habe.

Den Quellen dieser Zeitung zufolge verlief das Treffen zwischen Elon Musk und dem Ständigen Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen, das mehr als eine Stunde dauerte und an einem geheimen Ort stattfand, „positiv“.