Amerikanischer Beamter: Die Aktionen der jemenitischen Armee sind erstaunlich

Der stellvertretende Verteidigungsminister und hochrangige US-Waffenverkäufer sagte, dass Jemen jetzt über die Technologie zum Bau ballistischer Raketen verfüge, über die nur entwickelte Länder auf der ganzen Welt verfügten.

„Die jemenitische Armee ist schrecklich geworden. Ich bin Ingenieur und Physiker. Was ich in den letzten sechs Monaten von den Aktionen der in Sanaa stationierten jemenitischen Streitkräfte gesehen habe, hat mich überrascht“, fügte er hinzu.

„Die jemenitischen Streitkräfte nutzen fortschrittlichere Waffen, darunter Raketen, die erstaunliche Dinge bewirken können. Wenn eine ballistische Rakete ein amerikanisches Kriegsschiff trifft, wird das ein sehr schlechter Tag für uns sein, also müssen wir uns vom Roten Meer entfernen“, stellte er fest.