Teheran (IRNA) - In einem Brief an den Sicherheitsrat forderte die ständige Vertretung des Iran bei den Vereinten Nationen Maßnahmen, um die Verbrechen des israelischen Regimes zu stoppen.

Es wurde eine Liste der Verbrechen des zionistischen Regimes unter Verletzung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität der Islamischen Republik Iran sowie der terroristischen Aktionen dieses Regimes gegen iranische Bürger vorgelegt. In diesem Schreiben wurde aufgefordert, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um diese völkerrechtswidrigen Handlungen zu stoppen und die Täter zur Verantwortung zu ziehen.