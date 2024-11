Die Zahl der Märtyrer in Gaza erreicht 43.764

Das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen gab in einer Erklärung bekannt, dass die Armee dieses Regimes am 466. Tag des Krieges des zionistischen Regimes gegen Gaza drei weitere Verbrechen an palästinensischen Zivilisten begangen habe.

'28 Palästinenser starben bei diesen Angriffen und 120 weitere wurden verletzt.', fügte das Ministerium hinzu.

Die Zahl der Märtyrer des Krieges gegen Gaza ist seit dem 7. Oktober letzten Jahres auf 43.764 und die Zahl der Verletzten auf 103.490 gestiegen.

Das palästinensische Gesundheitsministerium im Gazastreifen fuhr fort, dass mehr als 10.000 Palästinenser immer noch vermisst werden und unter den Trümmern im Gazastreifen liegen.