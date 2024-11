Larijani: Ich überbrachte die Botschaft des Revolutionsführers an Nabih Berri

Am Freitag sagte Ali Larijani Reportern nach einem Treffen mit Nabih Berri, dem Sprecher des libanesischen Parlaments: Menschen, die gezwungen waren, in andere Teile des Südens zu gehen, sollten in ihre Häuser zurückkehren können.

Larijani betonte, dass seine Reise in den Libanon zeigen sollte, dass wir die Nation und die Beamten dieses Landes unter allen Umständen unterstützen.

'Wir wollen nichts stören, wir wollen Probleme lösen, wir unterstützen die libanesische Nation unter allen Umständen, diejenigen, die stören, sind Netanyahu und seine Bande.', fügte er hinzu.

Als Antwort auf die Frage "Sind Sie der Überbringer einer Botschaft des obersten Führers der Revolution für Nabih Bari?" sagte er: Ja.

Laut Larijani ist die Hisbollah eine großartige Bewegung und das libanesische Volk ist auch eine großartige Nation, es weiß, was zu tun ist, Iran unterstützt den Widerstand unter allen Umständen.