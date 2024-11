Iran und Syrien konzentrieren sich auf die Stärkung der Interessen der beiden Länder in der Region

Möglichkeiten zu ihrer Stärkung zum Wohle der beiden Nationen und der Menschen in der Region besprochen.

Bei diesem Treffen betonte der syrische Präsident die Notwendigkeit, an den historischen Rechten Palästinas festzuhalten, den Widerstand des palästinensischen und libanesischen Volkes mit allen Mitteln zu unterstützen, das Töten zu stoppen und die Verbrechen des Völkermords zu beenden.

Larijani erklärte, dass der Iran an der Seite Syriens stehe und dass dieses Land bereit sei, jede Art von Unterstützung zu leisten, und betonte die zentrale Rolle Syriens in der Region und die Bemühungen, diese Rolle auf eine Weise zu stärken, die den Ländern und Menschen in der Region nütze.