Hisbollah: Am Donnerstag 32 Operationen gegen Israel durchgeführt

In einer vor wenigen Minuten veröffentlichten Erklärung gab die libanesische Hisbollah bekannt, dass der israelische Stützpunkt Shraga im Norden der besetzten Stadt Acre Ziel eines Raketenangriffs sei.

In einer anderen Erklärung erklärte die Hisbollah, dass sie im Rahmen der Kheybar-Operationsserie zum ersten Mal den Stützpunkt „Tel Hayim“ in Tel Aviv angegriffen habe.

Bei diesem Stützpunkt handelt es sich um eine Zweigstelle des Geheimdienstes der israelischen Armee in der Stadt Tel Aviv, die 120 Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt liegt.

In einer anderen Erklärung kündigte die Hisbollah einen Raketenangriff auf die Sammlung israelischer Streitkräfte am westlichen Rand der Siedlung Tirharfa an.

Bei diesem Angriff setzte diese Gruppe Spezialraketen ein, deren Name nicht genannt wird.