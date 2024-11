Hamas-Vertreter im Iran: Al-Aqsa-Sturm eröffnet einen neuen Weg für den palästinensischen Widerstand

Am Mittwoch hielt Khaled Qadoumi eine Rede beim zweiten Nationalen Denkmal für Märtyrer von Studenten, die die Sicherheit und die Widerstandsfront verteidigen, mit dem Titel „Jawanmard“, das an der Ferdowsi-Universität in Maschhad im Beisein einer Gruppe von Märtyrerfamilien, Studenten und Akademikern stattfand.

Er sagte: Der Rückzug regionaler Herrscher und die Normalisierung der Beziehungen einiger arabischer Länder zum zionistischen Regime vor dem Al-Aqsa-Sturm veranlasste dieses Regime dazu, seine Position zu stabilisieren, aber der Al-Aqsa-Sturm veränderte alles und schuf eine neue Zukunft für Palästina.

Der Vertreter der Hamas-Bewegung im Iran wies auf die Rolle der Vereinigten Staaten bei der Unterstützung Israels hin und sagte: Seit Beginn des letzten Jahrhunderts existiert dieses Krebsgeschwür mit Unterstützung der Vereinigten Staaten weiter, und jetzt haben die Vereinigten Staaten 70 Prozent des israelischen Militärbudgets für den Völkermord nach dem Al-Aqsa-Sturm bereitgestellt.

'Junge Menschen sollten sich der globalen Situation bewusst sein und wissen, dass große Veränderungen bevorstehen. Es gibt keinen Unterschied zwischen Kamala Harris und Donald Trump, und das, obwohl Trump in seinen Propagandaslogans verkündete, dass er das Ende dieses Krieges anstrebe.', fügte er hinzu.