"John E. Herbst", der leitende Direktor des Eurasia Center beim Atlantic Council, behauptete zur Politik des gewählten US-Präsidenten Donald Trump in Bezug auf die Entwicklungen in der Ukraine: die größte nationale Sicherheitsbedrohung für die Vereinigten Staaten, NATO-Mitglieder und andere Verbündete des Weißen Hauses ist die zunehmende und aggressive Beteiligung Russlands, Chinas, Irans und Nordkoreas.

Er glaubt, dass das Zentrum dieser Bedrohung die Ukraine ist und dass das Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin nur der Auftakt zu weiteren Provokationen ist, die zu einem größeren Krieg in dieser Region führen könnten.

Der Experte für internationale Beziehungen setzte seine Behauptungen fort: Die Möglichkeit eines russischen Sieges in der Ukraine sei nun durch die Präsenz nordkoreanischer Streitkräfte in Europa gestärkt worden. Dies wird dazu führen, dass China in Richtung Taiwan vordringt.

'Es ist nicht klar, ob Trump diese Herausforderung vollständig versteht, aber unabhängig davon, ob er es versteht oder nicht, muss sich seine Regierung dieser Bedrohung und ihrem wichtigsten Schauplatz, der Ukraine, stellen.', so er.