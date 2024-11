Die Türkei sollte aufhören, aserbaidschanisches Öl an das zionistische Regime zu liefern

In einem Gespräch mit IRNA sagte er: Islamische Länder, darunter Iran, Pakistan, Irak, Jemen, Syrien und die Türkei, sollten vereint und einheitlich gegen das zionistische Regime vorgehen.

In Bezug auf das Prinzip, dass jedes Land, insbesondere die islamischen Länder, seine Pflichten gegenüber der Palästinenserfrage erfüllen muss, sagte Nureddin Şirin: Ich möchte mich hier auf das Öl beziehen, das die Republik Aserbaidschan im Namen der Türkei an das zionistische Regime schickt.

'Die Verschiffung von Öl sollte so schnell wie möglich gestoppt werden. Man kann sagen, dass internationale Verpflichtungen und Verträge verhindern, dass Öllieferungen gestoppt werden. Aber das ist keine akzeptable Entschuldigung, egal unter welchen Umständen, in einer Situation, in der ein beispielloser Völkermord in der Geschichte stattfindet, kann kein islamisches Land die Augen vor solchen Aktionen verschließen.', fuhr er fort.

Er stellte fest: Die Lieferung von Öl an das zionistische Regime und diese logistische Unterstützung für das zionistische Regime ist eine große Schande. Als türkische Muslime halten wir das für eine unverzeihliche Schande. Wenn der Krieg heute endet, werden wir diese Schande weder verzeihen noch vergessen.

Dieser türkische Aktivist erinnerte daran: Nachdem die türkischen Behörden angekündigt hatten, ihren Handel mit dem zionistischen Regime eingestellt zu haben, sollten sie so schnell wie möglich bekannt geben, dass sie die Lieferung von aserbaidschanischem Öl an das zionistische Regime verhindert haben.

Ihm zufolge sollten islamische Länder, darunter Iran, Pakistan, Irak, Jemen, Syrien und die Türkei, vereint und integriert gegen das zionistische Regime vorgehen und so wie der Islamische Widerstand über einen koordinierten Operationsraum verfügt, müssen auch diese Länder koordiniert und geschlossen gegen das zionistische Regime vorgehen.