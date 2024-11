Iran und Syrien sind entschlossen, Israel zu konfrontieren und Spannungsausweitung zu verhindern

Am Montag traf sich Ali Asghar Khaji mit dem Chefunterhändler Syriens und der begleitenden Delegation in Astana, der Hauptstadt Kasachstans.

Bei diesem Treffen, das im Rahmen der internationalen Treffen des Astana-Prozesses stattfand, diskutierten die Parteien die aktuelle Lage in der Region, die politischen und Feldentwicklungen in Syrien, insbesondere vor dem Hintergrund der Verbrechen und Angriffe des zionistischen Regimes in der Region.

Der Berater des iranischen Außenministers betonte die anhaltende umfassende Unterstützung der Islamischen Republik Iran für Syrien und den Widerstand gegen die Besatzung und Kriegstreiberei des zionistischen Regimes und bezeichnete diese Position im Einklang mit dem Schutz von Frieden und Stabilität in der Region und die Unterstützung der regionalen Sicherheit.

Der Leiter der syrischen Delegation betonte auch die Fortsetzung der strategischen Beziehungen zwischen Syrien und der Islamischen Republik Iran und den Ausbau der Beziehungen im Einklang mit der Entschlossenheit der Staats- und Regierungschefs beider Länder.

Er forderte regionale Zusammenarbeit, um den Krieg und die Verbrechen des zionistischen Regimes zu stoppen, Stabilität und Sicherheit in der Region zu erreichen und den Menschen in Palästina und im Libanon zu helfen.