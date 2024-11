In Russland können iranische Bankkarten verwendet werden

Mit der Verbindung des russischen MIR-Netzwerks mit dem iranischen Shetab kann von nun an jeder Iraner sein Rial-Geld von iranischen Karten in Form von "Rubel" der russischen Währung an Geldautomaten in diesem Land erhalten.

Russen oder Personen, die die Bankkarten des Landes in Russland erhalten haben, können in der zweiten Phase dieses Projekts im Iran von dieser Möglichkeit profitieren.

Gemäß den Bankvereinbarungen zwischen den beiden Ländern können in der dritten Phase die iranischen Shetab-Karten in russischen Ladenannahmestellen verwendet werden, so dass Iraner während ihrer Reise in dieses Land in den Geschäften dieses Landes mit iranischen Bankkarten einkaufen können.

Bei dieser Zeremonie nahmen auch „Mohammadreza Farzin“, der Chef der Zentralbank der Islamischen Republik Iran, und „Kazem Jalali“, der iranische Botschafter in Russland, teil.