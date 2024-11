Baqaei: Amerikas feindselige Politik wurde in den letzten vier Jahren fortgesetzt

In seiner wöchentlichen Pressekonferenz mit Reportern am Montagmorgen verurteilte der Sprecher des Außenministeriums, Esmaeil Baqaei, den Terroranschlag in der Provinz Sistan und Belutschistan und sagte: Solche Terroranschläge können den Willen der iranischen Grenzbevölkerung, den Iran zu verteidigen, nicht stören.

Er sagte: Der gestrige Tag wurde zum 'Welttag der Wissenschaft und Entwicklung' erklärt, und es ist gut, über die Gefahren nachzudenken, die es mit sich bringt, die Wissenschaft zu nutzen, um einen Krieg zu provozieren. In den letzten Jahren hat das zionistische Regime Wissenschaft und Technologie genutzt, um den Plan des Völkermords am palästinensischen Volk voranzutreiben, der ein Beispiel für Kriegsverbrechen und Völkermord ist.

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte, dass die Vereinten Nationen bekannt gegeben haben, dass 70% der Märtyrer in Gaza Frauen und Kinder sind, und die Weltgesundheitsorganisation hat davor gewarnt, dass sich in Gaza eine weit verbreitete Hungersnot ausbreitet. Im Libanon gehen die Luftangriffe des zionistischen Regimes weiter, und wir unterstützen weiterhin den Widerstand in Palästina und im Libanon.

Baqaei stellte klar: Das Wahlverhalten des amerikanischen Volkes ist ein Thema, das Reflexion und Studium verdient, und natürlich hat es mit den Vereinigten Staaten selbst zu tun, aber was wichtig ist und mit unserer Region zusammenhängt, ist die Leistung der Vereinigten Staaten in Bezug auf die Region und den Iran.

Ihm zufolge ist die Realität, dass die feindselige Politik der Vereinigten Staaten gegen den Iran in den letzten vier Jahren fortgesetzt wurde und die US-Regierung nicht in der Lage war, die Versprechen zu erfüllen, die sie während der Wahlen in Bezug auf die Verhandlungen über den JCPOA und andere Themen gemacht hat.

Der Sprecher des Außenministeriums bekräftigte: Wir alle wissen, dass der Hauptgrund für die Fortsetzung und Ausweitung der Verbrechen des zionistischen Regimes darin besteht, dass die Vereinigten Staaten dieses Regime unterstützen, Waffen liefern und jede Erklärung einer Resolution gegen dieses Regime in internationalen Foren verhindern.

Zum aktuellen Stand der Beziehungen zwischen Iran und Deutschland nach den Spannungen fuhr er fort: Wir stehen in Kontakt mit der deutschen Regierung, um die Bereitstellung konsularischer Dienstleistungen für in Deutschland lebende iranische Staatsbürger sicherzustellen.

In Bezug auf Grossis Besuch in Teheran fügte Baqaei außerdem hinzu: Die Erklärung vom März 2022 sei einer der Rahmen gewesen, der entwickelt wurde, um den Dialog zwischen Iran und der IAEO fortzusetzen, und die Ereignisse im Gouverneursrat werden sicherlich Auswirkungen darauf haben die Fortsetzung des Prozesses, und die IAEO sollte in der Lage sein, dem politischen Druck einiger Länder zu entgehen, um ihre Arbeit fortzusetzen.

Der Sprecher des Außenministeriums erklärte: Unsere Beziehungen zu europäischen Ländern wie auch zu anderen Ländern hatten schon immer verschiedene Höhen und Tiefen, und die Kunst besteht darin, daraus zu lernen und einen Rahmen festzulegen, der den nationalen Interessen dient.