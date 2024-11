Iran warnt vor den Expansionszielen der Zionisten in Syrien

Ali Asghar Khaji, leitender Berater des iranischen Außenministers für besondere politische Angelegenheiten und iranischer Chefunterhändler, traf sich mit dem türkischen Chefunterhändler Mustafa Yurdakol und der begleitenden Delegation in Astana, der Hauptstadt Kasachstans, und besprach mit ihnen.

Bei diesem bilateralen Treffen, das im Rahmen der internationalen Treffen des Astana-Prozesses stattfand, diskutierten die Parteien die aktuelle Situation in der Region, die politischen und Feldentwicklungen in Syrien, insbesondere nach den aggressiven Angriffen des zionistischen Regimes in die Region.

Khaji verurteilte die Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza, den Libanon und das Westjordanland sowie den Völkermord am palästinensischen Volk im Schatten amerikanischer Unterstützung und warnte vor den Expansionszielen der Zionisten in der Region, insbesondere in Syrien.

Der leitende Berater des iranischen Außenministers betonte die Notwendigkeit einer wirksamen Strategie, um den Expansionszielen des zionistischen Regimes bei der Veränderung der Realitäten in der Region entgegenzuwirken.